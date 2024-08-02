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Признались в самом большом своем страхе: принц Гарри и Меган Маркл дали новое интервью

Признались в самом большом своем страхе: принц Гарри и Меган Маркл дали новое интервью

Принц и герцогиня озадачили своим решением. Меган и Гарри рассказали о своих страхах LEGION-MEDIAС тех пор как принц Гарри и Меган Маркл дали свое скандально знаменитое интервьюОпре Уинфри, и королевская семья, и ее фанаты с опасением относятся к новым запланированным публичным выступлениям младшего сына короля и его супруги.

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