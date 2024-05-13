Кукуян обслужит ответный матч «Зенита» и ЦСКА в Кубке России, Безбородов назначен на игру «Балтика» – «Спартак»

Путь РПЛ Финал. 2-й матч 15 мая (среда) «Зенит» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Алексей Сухой; ВАР – Артем Чистяков; AВАР – Сергей Карасев; инспектор – Александр Гончар.
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