Разбираемся, кто и почему придумал миф о великом государстве славяно-ариев. Миф о Великой Тартарии — одна из самых популярных и живучих псевдонаучных теорий, которая из года в год перекатывается по всему Интернету, обрастая новыми подробностями.
Разбираемся, кто и почему придумал миф о великом государстве славяно-ариев. Миф о Великой Тартарии — одна из самых популярных и живучих псевдонаучных теорий, которая из года в год перекатывается по всему Интернету, обрастая новыми подробностями.
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