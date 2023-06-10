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Почему Великая Тартария — миф?

Почему Великая Тартария — миф?

Разбираемся, кто и почему придумал миф о великом государстве славяно-ариев. Миф о Великой Тартарии — одна из самых популярных и живучих псевдонаучных теорий, которая из года в год перекатывается по всему Интернету, обрастая новыми подробностями.

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