Ларин приговорен к 3 годам колонии, Билялетдинову пришла повестка, «Локомотив» разгромил «Химки», Минспорт бронирует спортсменов от частичной мобилизации и другие новости утра

Доброе утро! Дайджест новостей уже здесь!😎 1. Экс-директор «Чертаново» Николай Ларин приговорен к 3 годам колонии общего режима за мошенничество, ущерб от его действий оценен в 36 млн рублей.
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