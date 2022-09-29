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Ларин приговорен к 3 годам колонии, Билялетдинову пришла повестка, «Локомотив» разгромил «Химки», Минспорт бронирует спортсменов от частичной мобилизации и другие новости утра

Ларин приговорен к 3 годам колонии, Билялетдинову пришла повестка, «Локомотив» разгромил «Химки», Минспорт бронирует спортсменов от частичной мобилизации и другие новости утра

Доброе утро! Дайджест новостей уже здесь!😎 1. Экс-директор «Чертаново» Николай Ларин приговорен к 3 годам колонии общего режима за мошенничество, ущерб от его действий оценен в 36 млн рублей.

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