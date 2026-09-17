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Тульские новости

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Тульский суд ограничил действия гендиректора «Воловского Бройлера»

Тульский суд ограничил действия гендиректора «Воловского Бройлера»

Гендиректор «Воловского Бройлера» обвиняется в невыплате зарплаты сотрудникам более двух месяцев. Вместо домашнего ареста суд назначил запрет на определенные действия на 19 суток.

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