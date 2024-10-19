В Херсонской области потребовали убрать могилу нациста с мемориала ВОВ

В Алешкинском районе Херсонской области местные жители пытаются добиться переноса захоронения украинского националиста и участника карательной операции против Донбасса с мемориала солдатам Великой Отечественной войны.
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