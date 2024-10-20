«80% ожогов тела»: свердловский ветеринар умерла в больнице после несчастного случая в бане

Ветеринар из Карпинска (Свердловская область) Светлана Паныш скончалась в больнице Екатеринбурга. Два месяца назад во время несчастного случая в бане она получила 80% ожогов тела, сообщила знакомая женщины.
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