НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 753 подписчика

Официально представлен ЗРК Raven, разработанный для Украины

Официально представлен ЗРК Raven, разработанный для Украины

ЗРК Raven, который в «укровермахте» называют «FrankenSAM», представляет собой пусковую установку для усовершенствованной ракеты класса «воздух-воздух» малой дальности AIM-132 (ASRAAM).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх