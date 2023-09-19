Собянин: Северный и Южный речные вокзалы за лето приняли более 1000 судов

Растет популярность и Южного речного вокзала Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что причалы Северного и Южного речных вокзалов за минувшее лето приняли и отправили в путешествие больше тысячи судов, на борту которых находились более 175 тыс.
Растет популярность и Южного речного вокзала Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что причалы Северного и Южного речных вокзалов за минувшее лето приняли и отправили в путешествие больше тысячи судов, на борту которых находились более 175 тыс.
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