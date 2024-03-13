Пентагон заключил договор с GA-ASI на $250 млн на поставку Тайваню беспилотников

Американская компания General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) заключила контракт на $250 млн с Министерством обороны США на производство четырех беспилотных летательных аппаратов MQ-9B SkyGuardian для Тайваня с целью использования в морской разведке.
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