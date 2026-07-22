Гущин объяснил отказ включения 7 мозаик в реестр объектов культурного наследия

Включение мозаик отдельно от зданий в реестр объектов культурного наследия невозможно. Об этом, комментируя ситуацию с семью советскими мозаиками в Татарстане, на брифинге в Кабинете министров РТ сообщил председатель Госкомитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.
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