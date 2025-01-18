Важная помощь от читателей «Русской Весны» бойцам, освобождающим Курскую землю и Покровск (ВИДЕО)

Бойцы благодарят наших читателей за дроны, генераторы, газовые горелки, плиты, подшлемники, масксети, белье и медицину; за гайковерт — фонд «Русская тройка», за болгарку Сергея из Адлера, за носилки-волокуши «Мастерскую под ВяZом» из Москвы.