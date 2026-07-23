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Медицина 2.0

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Врач рассказал об опасностях бесконтрольного приёма магния

Врач рассказал об опасностях бесконтрольного приёма магния

Замдиректора института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета, доктор биологических наук Михаил Хвостов рассказал ТАСС, что потребление свыше 350 мг магния в сутки может спровоцировать падение давления, сонливость и диарею, а более значительная передозировка способна вызвать остановку сердца.

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