Врач рассказал об опасностях бесконтрольного приёма магния

Замдиректора института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета, доктор биологических наук Михаил Хвостов рассказал ТАСС, что потребление свыше 350 мг магния в сутки может спровоцировать падение давления, сонливость и диарею, а более значительная передозировка способна вызвать остановку сердца.