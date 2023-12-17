Учительницы из ЯНАО стали призёрами конкурса по этнокультурному образованию

Учительницы из ЯНАО стали призёрами всероссийского конкурса по этнокультурному образованию. Диплом II степени и памятный подарок в номинации «Лучшая школа с этнокультурным компонентом» получила Татьяна Павловна Яр.
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