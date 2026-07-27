Оксана Самойлова поделилась редким снимком со старшей дочерью: «Мой самый засекреченный ребёнок»

Оксана Самойлова поделилась редким снимком со старшей дочерью Ариелой в честь 15‑летия наследницы. Блогер объяснила, что подросток разрешает публиковать снимки с ней только один раз в год и сторонится публичности из‑за пережитого хейта.
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