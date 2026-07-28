Приколисты
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Приколисты

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Ученик превзошел своего учителя: девятиклассник Петров пришел на труды не только пьяный, но и с бабами.

Ученик превзошел своего учителя: девятиклассник Петров пришел на труды не только пьяный, но и с бабами.

Гениальный план:1) заказать жену на час;2) мужа на час;3) увидеть как выглядит нормальная семья. Аркадий не любил пробежки, паркур, экстрим, адреналин, но два соседских добермана раскрыли в нем потенциал.

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