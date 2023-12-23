Настя Ивлеева позвала на свой праздник певцов, блогеров, шоуменов. На сцене мы их видим другими «Голую» вечеринку звезд шоу-бизнеса в «Мутаборе» просят проверить на пропаганду ЛГБТ*

вага карлито

Когда оказалось что талант" уже выпотрошен и ничего там больше нет в ход идут сиськи письки штаны с прорезью бриллианты на попе!))Печально что все эти "исполнители" постоянно на слуху! Других как бы не ищут!) Нам подсовывают постоянно уже давно пережеванную шолуху! Это кризис в творчестве и он должен был наступить непременно!)) Сейчас обозначился в таких формах! Жаль что у нас никто не озаботился из властей что бы подобное не выходило на экраны! Видеть этих персонажей на праздничном ТВ будет вроде плевка в рюмку!))