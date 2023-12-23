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Настя Ивлеева позвала на свой праздник певцов, блогеров, шоуменов. На сцене мы их видим другими «Голую» вечеринку звезд шоу-бизнеса в «Мутаборе» просят проверить на пропаганду ЛГБТ*

Настя Ивлеева позвала на свой праздник певцов, блогеров, шоуменов. На сцене мы их видим другими «Голую» вечеринку звезд шоу-бизнеса в «Мутаборе» просят проверить на пропаганду ЛГБТ*

В московском клубе «Мутабор» состоялась скандальная «голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой (на фото) со звездными гостями.

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Комментарии
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вл
валерий лисицын
Позор Москвы! И это столица нашей страны. Содомиты уже в открытую бесятся
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1 д.
вага карлито
Когда оказалось что талант&quot; уже выпотрошен и ничего там больше нет в ход идут сиськи письки штаны с прорезью бриллианты на попе!))Печально что все эти &quot;исполнители&quot; постоянно на слуху! Других как бы не ищут!) Нам подсовывают постоянно уже давно пережеванную  шолуху! Это кризис в творчестве и он должен был наступить непременно!)) Сейчас  обозначился в таких формах! Жаль что у нас никто  не озаботился  из  властей что бы подобное  не выходило на экраны! Видеть этих персонажей на праздничном ТВ будет вроде плевка в  рюмку!))
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1 д.
ГМ
Георгий Михалев
Российские СМИ такую рекламу пидарам сделали. Теперь они могут ехать в европу делать новогодний чес.
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12 час.

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