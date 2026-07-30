Угрозу атаки БПЛА отменили в восьми городах Татарстана

В Татарстане отменили угрозу атаки беспилотников для восьми городов. Об этом сообщает РСЧС. Режим отменен для Чистополя, Альметьевска, Бугульмы, Лениногорска, Заинска, Нижнекамска, Елабуги и Набережных Челнов.