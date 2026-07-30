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ГТРК Татарстан

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Угрозу атаки БПЛА отменили в восьми городах Татарстана

В Татарстане отменили угрозу атаки беспилотников для восьми городов. Об этом сообщает РСЧС. Режим отменен для Чистополя, Альметьевска, Бугульмы, Лениногорска, Заинска, Нижнекамска, Елабуги и Набережных Челнов.

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