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Галицкий высмеял Роналду за одно негативное качество: на ЧМ он снова его проявил

Галицкий высмеял Роналду за одно негативное качество: на ЧМ он снова его проявил

Как же так, Криш?Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, в отличие от большей части футбольных болельщиков, никогда не разделял всеобщего восторга по поводу двух величайших игроков современности — Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

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