Армения снова поворачивается к России лицом или так только кажется? Слова Пашиняна вызвали "бум", однако эксперт посоветовал не спешить с выводами.
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Самый хитрый из армян - это Мыкола Пашинян.