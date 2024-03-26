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Народными гуляньями отметят Масленицу в Могилеве 16 марта.

Народными гуляньями отметят Масленицу в Могилеве 16 марта.

16 марта (суббота) в Печерском лесопарке в Могилеве пройдет народное гулянье ´Масленица´.Как рассказали в Могилевском горисполкоме, гостей ждут интерактивные площадки, тематические игры и развлечения, концертная программа.

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