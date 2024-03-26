Народными гуляньями отметят Масленицу в Могилеве 16 марта.

16 марта (суббота) в Печерском лесопарке в Могилеве пройдет народное гулянье ´Масленица´.Как рассказали в Могилевском горисполкоме, гостей ждут интерактивные площадки, тематические игры и развлечения, концертная программа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии