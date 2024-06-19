Сенат Италии одобрил конституционную реформу

Сенат Италии одобрил предложенную правительством конституционную реформу, которая предусматривает, в частности, прямое избрание премьер-министра и призвана, по словам ее инициаторов, привнести стабильность в итальянскую политику.
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