Более 100 килограммов канцелярских принадлежностей, игрушек, бытовой химии и средств гигиены доставили из Краснодара воспитанникам Алёшкинского психоневрологического детского дома-интерната в Скадовске Херсонской области.
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