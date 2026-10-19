В первой половине октября россияне значительно увеличили интерес к новогодним товарам. По данным пресс-службы маркетплейса Ozon, спрос на ёлочные игрушки вырос в 3,3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, передаёт ТАСС.
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