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«Яндекс» подвергся крупнейшей в истории Рунета DDoS-атаке

В минувшие выходные на серверы компании была совершена самая крупная DDoS-атака в истории Рунета, она продолжается на этой неделе, речь идет об угрозе инфраструктуре в масштабах страны; атаку отразила сетевая инфраструктура и система фильтрации нежелательных запросов, она не повлияла на работу сервисов, данные пользователей не пострадали, рассказали источники «Ведомостей» и подтвердили американская компания Cloudflare, которая специализируется на отражении кибератак, и «Яндекс».

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