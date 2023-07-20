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СМИ: Запорожский капкан для Залужного теперь захлопнут

СМИ: Запорожский капкан для Залужного теперь захлопнут

Журналисты издания «Свободная Пресса» рассказали захлопнувшемся для главкома ВСУ Валерия Залужного «Запорожском капкане».

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