СМИ: Запорожский капкан для Залужного теперь захлопнут

Журналисты издания «Свободная Пресса» рассказали захлопнувшемся для главкома ВСУ Валерия Залужного «Запорожском капкане».
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