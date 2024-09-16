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МТС Банк повысил ставки по вкладам

МТС Банк повысил ставки по срочному вкладу «МТС Вклад» для всех розничных клиентов. Максимальная ставка 21,5% годовых установлена при размещении средств сроком на три года при условии капитализации процентов.

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