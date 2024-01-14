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В СК рассказали, кто стал виновником пожара на складе Wildberries в Шушарах

В СК рассказали, кто стал виновником пожара на складе Wildberries в Шушарах

Неустановленные лица, отвечавшие за соблюдение правил противопожарной безопасности, виновны в возникновении пожара, который уничтожил склад маркетплейса.

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Комментарии
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213
В СК рассказали, кто стал виновником пожара на складе Wildberries в Шушарах - &quot;Неустановленные лица, отвечавшие за соблюдение правил противопожарной безопасности, виновны в возникновении пожара, который уничтожил склад маркетплейса&quot;    Автор - безусловно гений литературных &quot;ляпов&quot;! Это даже круче чем волны падающие вниз &quot;стремительным домкратом&quot;!
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16 час.
ГМ
Георгий Михалев
Сами подожгли, что тут думать.
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13 час.

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