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В СК рассказали, кто стал виновником пожара на складе Wildberries в Шушарах - "Неустановленные лица, отвечавшие за соблюдение правил противопожарной безопасности, виновны в возникновении пожара, который уничтожил склад маркетплейса" Автор - безусловно гений литературных "ляпов"! Это даже круче чем волны падающие вниз "стремительным домкратом"!