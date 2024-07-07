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Калужские новости

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Арт-пространство музея модерна планируют создать в Калужской области

Арт-пространство музея модерна планируют создать в Калужской области

Легендарный дом Фёдорова в Малоярославецком районе Калужской области готовится к консервации. Представитель собственника сообщил, что в дальнейшем в нем планируется создать арт-пространство музея модернаВ прошлом месяце легендарный дом Фёдорова, расположенный в санатории Воробьево Малоярославецкого района, обрел нового собственника.

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