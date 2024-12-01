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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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А по народным приметам в первый день зимы нельзя: ▪️работать (это не касается мелких домашних дел, рукоделия, готовки) – иначе зима будет полна тяжелых задач и хлопот ▪️жаловаться на жизнь и людей – ситуация станет еще хуже ▪️выбрасывать игрушки детей – вместе с ними можно выбросить будущее благополучие ребенка ▪️заниматься совместной работой – проект провалится, можно остаться и без партнеров, и без денег Полезно сегодня мастерить что-то из дерева – к укреплению семейных и дружеских связей.

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