А по народным приметам в первый день зимы нельзя: ▪️работать (это не касается мелких домашних дел, рукоделия, готовки) – иначе зима будет полна тяжелых задач и хлопот ▪️жаловаться на жизнь и людей – ситуация станет еще хуже ▪️выбрасывать игрушки детей – вместе с ними можно выбросить будущее благополучие ребенка ▪️заниматься совместной работой – проект провалится, можно остаться и без партнеров, и без денег Полезно сегодня мастерить что-то из дерева – к укреплению семейных и дружеских связей.