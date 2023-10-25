21 октября в колледже прошла профессиональная суббота!Школьники ознакомились со специальностями, по которым идет подготовка учащихся в колледже, а также посетили подготовленные педагогическими работниками и учащимися мастер-классы![xfgiven_telegramm][/xfgiven_telegramm] .
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