«Соболев пришел в «Зенит» голы забивать — пусть этим и занимается»

Легендарный футболист Константин Зырянов всего семь лет назад завершил карьеру. На его счету победа в Кубке УЕФА в составе петербургского «Зенита» (с решающим вторым голом в финале), выигранный Суперкубок Европы, а также три победы в чемпионате России и одна в Кубке.
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