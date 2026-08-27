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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ливакович о переходе в «Барсу»: «Есть много больших клубов, но этот – самый популярный. «Камп Ноу» – один из самых особенных стадионов в мире»

Доминик Ливакович поделился эмоциями от перехода в «Барселону» из «Фенербахче». Каталонский клуб и 31-летний вратарь сборной Хорватии подписали контракт  до 30 июня 2030 года.

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