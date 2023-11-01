"Гибнут ни за что": Полковник Макгрегор озвучил правду об Украине

В Соединённых Штатах заявили, что Вашингтон не позволит Киеву завершить конфликт.Бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор уверен, что Соединённые Штаты не позволят закончиться конфликту на Украине.
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