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"Гибнут ни за что": Полковник Макгрегор озвучил правду об Украине

"Гибнут ни за что": Полковник Макгрегор озвучил правду об Украине

В Соединённых Штатах заявили, что Вашингтон не позволит Киеву завершить конфликт.Бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор уверен, что Соединённые Штаты не позволят закончиться конфликту на Украине.

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