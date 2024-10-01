В Зауралье задержан подозреваемый в убийстве - рецидивист с криминальным прошлым

В Кетовском районе Курганской области произошло жестокое убийство. В ночь на 28 сентября 42-летний житель Притобольного района, ранее неоднократно судимый, в том числе за убийство, был задержан по подозрению в еще одном убийстве – 32-летнего мужчины.