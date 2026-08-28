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Аргументы недели

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Китай ввёл пожизненную ответственность чиновников за ущерб экологии

Китай ввёл пожизненную ответственность чиновников за ущерб экологии

Теперь чиновника могут привлечь к ответственности за допущенные нарушения даже после перевода на другую должность, повышения, увольнения или выхода на пенсию.

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