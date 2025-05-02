Дрон атаковал парковку супермаркета в Херсоне Об этом сообщают местные паблики. На парковке возле супермаркета «Сильпо» возник пожар, по предварительным данным, есть пострадавшие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Украина заявила об атаке на российский объект космической разведки — воинскую часть
- В Москве собралась большая толпа, чтобы спасти маленькую собаку, которая упала в реку.
- Генпрокуратура потребовала заблокировать игру «Мир Танков» за осуществление экстремистской деятельности её владельцев, следует из судебных...
Свежие комментарии