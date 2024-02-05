В три смены 24/7: за что российские оружейники удостоились похвалы Путина

На неделе за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии научного и оборонного потенциала страны коллектив одного из ведущих оборонных предприятий страны НПО «Сплав» удостоился первого ордена «За доблестный труд».
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