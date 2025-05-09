Русских учёных выкашивает невидимый враг: Список не разглашается. На заказчиков указал Луговой

Юлия Банишевская Враг открыл в русском тылу охоту на лучших спецов русского ВПК. Эти убийства зачастую остаются в тени, но наносят нашей армии не менее болезненный удар, чем когда от рук террористов погибают генералы.
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