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Россияне раскупили билеты в Краснодар на Новый год: сколько еще есть мест и по каким ценам?

Россияне раскупили билеты в Краснодар на Новый год: сколько еще есть мест и по каким ценам?

Россияне раскупили билеты в Краснодар на Новый год: сколько еще есть мест и по каким ценам?Желающие посетить столицу Кубани в новогодние праздники или просто вернутся домой с дальних путешествий, столкнулись с проблемой.

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