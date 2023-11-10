Россияне раскупили билеты в Краснодар на Новый год: сколько еще есть мест и по каким ценам?Желающие посетить столицу Кубани в новогодние праздники или просто вернутся домой с дальних путешествий, столкнулись с проблемой.
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