Жители Мшинской снова пожаловались в Следственный комитет на полигон ТБО

В СУСК по Ленинградской области проводится процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о нарушении природоохранного законодательства в посёлке Мшинская.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии