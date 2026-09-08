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Происшествия

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В Якутии окончено расследование уголовного дела в отношении владельца двух теневых магазинов по продаже наркотиков и его сообщников, обвиняемых к легализации преступных доходов

Следователем следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ МВД по Республике Саха (Якутия) окончено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Якутска и его сообщников в возрасте 23 и 22 лет.

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