Ученые создали звуковую визуализацию события Лашамп — так звучит магнитное поле Земли

Ученые из Технического университета Дании и Немецкого исследовательского центра геонаук создали звуковую визуализацию события Лашамп — краткого периода примерно 41 000 лет назад, когда магнитное поле Земли значительно ослабло, позволив большему количеству космических лучей достичь атмосферы Земли.
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