Телеканал "КРЫМ 24"

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Часть Симферополя осталась без света до вечера понедельника

Некоторые улицы Симферополя останутся без электричества 28 марта из-за планового ремонта трансформаторных подстанций и линий электропередач.

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