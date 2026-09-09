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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ларионов о том, по каким критериям сын проходит в состав СКА: «Игра состоит не только из голов и передач, но и из качеств. Мне важно, чтобы у меня были умные игроки, их не так много в КХЛ»

Главный тренер СКА  Игорь Ларионов  высказался об игре своего сына Игоря Ларионова-младшего в матче против «Лады» (2:1 ОТ).

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