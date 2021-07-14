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Переговоры об обмене Гризманна на Сауля продвинулись. «Барса» и «Атлетико» считают, что сделка будет закрыта

«Барселона» и «Атлетико» продолжают переговоры об обмене Антуана Гризманна на Сауля Ньигеса. Стороны осознают, что это непростая сделка, однако условия, в которых оказались игроки и клубы, указывают на возможный успех.

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