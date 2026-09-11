Россия точно своих не бросает? Наших детей отдают Латвии. Что происходит

В Санкт-Петербурге суд постановил депортировать в Латвию двух русских детей. Их мать живёт за границей, но мальчики 9 и 12 лет хотят остаться с отцом в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В тюрьме спросят ...
- «Мне безразличны ...
- «Мне безразличны ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым