Собственное производство передовых чипов не помешало Intel остаться клиентом TSMC

На конференции Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference представитель компании Intel, вице-президент по корпоративному планированию и связям с инвесторами Джон Питцер заявил, что вендор планирует продолжать использовать крупнейший литейный завод TSMC для производства некоторых своих чипов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии