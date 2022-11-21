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Англия лидирует с 3 очками, у Уэльса и США по 1 баллу, Иран – последний в группе В на ЧМ-2022

Сборная Англии по итогам 1-го тура возглавила таблицу группы B на ЧМ-2022. Команда Гарета Саутгейта разгромила Иран (6:2), в то время как США и Уэльс сыграли вничью – 1:1.

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