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Рамблер

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Татьяна Васильева забрала восьмого внука из роддома

Татьяна Васильева забрала восьмого внука из роддома

Татьяна Васильева стала участницей выписки из роддома своего восьмого внука. Кадры с торжественного момента появились в блоге её сына Филиппа Васильева и его супруги Марии Болонкиной.

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